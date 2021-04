La Sardegna, insieme ad altre 4 Regioni in Italia, potrebbe diventare arancione. Non ci sarebbe alcuna Regione in fascia rossa, tutte le altre sarebbero promosse in giallo. Tra le Regioni in fascia arancione, oltre all’Isola per la quale ci sono però ancora alcuni dubbi, ci sarebbero la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Valle d’Aosta.

Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Lo spostamento sarà deciso sulla base del monitoraggio all’esame della cabina di Regia.

La Sardegna spera, come nelle parole dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu ieri. Polemiche anche nell’Isola per l’orario del coprifuoco stabilito nel decreto del governo Draghi, ristoratori e imprenditori turistici restano in allerta.