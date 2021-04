Dopo i casi di Cagliari e Nuoro, con file e assembramenti fuori dai rispettivi ‘Centri vaccini’ alla Fiera e dell’Istituto Ciusa, ecco che la polemica esplode pure a Sassari. L’immagine che pubblichiamo arriva dalla periferia di Predda Niedda, dove l’Ats sta chiamando gli over 80.

Come si vede dalla foto, lo spazio fuori dalla Promocamera non permette il distanziamento tra gli anziani. E il copione si ripete: proprio dove si va per farsi inocluare la dose anti-Covid, c’è il rischio concreto di contagiarsi, nel caso in cui qualcuno sia positivo. Dalla calca e dall’alto numero di persone presenti, è chiaro che la macchina organizzativa dell’Ats non ha funzionato nemmeno a Sassari. Ma oltre il danno la beffa: perché la Sardegna è sempre sulle somministrazioni fatte sinora.