La Sardegna trema per il terremoto. Erano passati 46 minuti dalla mezzanotte del 18 febbraio quando una scossa è stata sentita in diverse zone dell’Isola. Secondo le rilevazioni dell’Ingv, l’istituto nazionale che registra tutte le scosse sismiche, l’epicentro è stato in mare al largo di Budoni, la zona dove si è registrato il maggior numero di scosse intorno all’isola che è rinomata per essere ‘poco’ vulcanica. La scossa di magnitudo 3,5 è stata a 23 chilometri di profondità, a circa 50 chilometri dalla costa, ed è stata sentita in diverse zone della Sardegna centrale.

Immediate le reazioni sui social network dove in molti hanno cercato informazioni dopo aver notato gli anomali movimenti. La scossa è stata più forte delle ultime registrate nell’Isola e dintorni: nel 2019 c’era stata una magnitudo 2 sotto Samassi, 1,7 tra Tertenia e Villaputzu e 1,5 nel mare di Villasimius. La zona al largo di Olbia e delle Baronie è quella dove, negli anni, si è registrato il maggior numero di scosse di terremoto. Le più forti furono nel 2000 sempre davanti Capo Comino, due scosse di magnitudo 4,2 e 4,8 che fecero spaventare migliaia di persone tra la Gallura e le Baronie. negli altri casi sono state percepite raramente dalla popolazione, ma quella di questa notte si è fatta notare da migliaia di persone.

M.Z.