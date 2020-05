Il Governo dia la possibilità ai cittadini che vogliono recarsi in Sardegna di eseguire i test anti coronavirus, e ottenere così il certificato di negatività, nei laboratori privati convenzionati. È questa la richiesta formulata durante il vertice del centrodestra che si è svolto nel pomeriggio a Cagliari nel tentativo di trovare un modo per far ripartire la stagione turistica nell’Isola.

In maggioranza sono tutti d’accordo: la Sardegna è pronta ad accogliere i turisti ma Roma deve fare la sua parte. In quasi tre ore di confronto i segretari dei partiti di centrodestra convocati dal presidente della Regione Christian Solinas hanno quasi solo discusso di turismo e del certificato di negatività al coronavirus che la Regione intende chiedere ai turisti a partire dal 3 giugno. “La Sardegna è pronta a garantire una stagione al top – spiega il coordinatore della Lega Eugenio Zoffili – ma occorre che il Governo, quindi il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, faccia il necessario per permettere a chi lo richiede di poter certificare la propria negatività”. Ora, aggiunge il deputato, “vediamo se la riapertura del traffico tra le Regioni sarà confermata per il 3”.

“Abbiamo parlato soprattutto di turismo e del fatto che siamo in attesa che Roma dia il via libera a tutta Italia per la somministrazione dei test nei laboratori”, conferma coordinatrice di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda, lasciando Villa Devoto, sede della presidenza della Giunta a Cagliari. Anche Giorgio Oppi (Udc) ricorda che ancora non si sa cosa succederà il 3 giugno, in ogni caso, chiarisce, “chiediamo con forza che in Italia si possano fare gli esami e avere una certificazione”. Il capogruppo del Psd’Az Franco Mula lancia un appello al Governo: “Aiutateci, facciamo in modo che un cittadino possa farsi prescrivere dal proprio medico un prelievo in un laboratorio che attesti che sia negativo”. Aldo Salaris (Riformatori) parla di una “riunione positiva con un confronto incentrato soprattutto sul turismo”.

