Le vacanze in Sardegna del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, proseguiranno senza alcun cambio di programma. Le accelerazioni e le forzature di questi ultimi giorni ad opera delle diverse parti politiche non hanno indotto il capo dello Stato a modificare il proprio piano che prevedeva il rientro anticipato per oggi e invece resterà in Sardegna fino al 19.

Questa mattina Mattarella è stato a Genova per partecipare alla solenne commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, ma da stasera in poi tornerà sull’isola de La Maddalena per proseguire le ferie insieme alla figlia. Arrivato in terra sarda venerdì scorso, il presidente si alterna tra lunghi soggiorni all’interno dell’ammiragliato, dove alloggia, passeggiate a piedi e gite in barca tra le isole minori dell’arcipelago-parco.