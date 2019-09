La salma di Franco Columbu, l’ex culturista di fama mondiale, amico fraterno di Arnold Schwarznegger, riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Santa Vittoria a Ollolai, suo paese natale. Domani alle 15.30 i funerali nella chiesa di San Michele. Tutta la comunità si stringerà intorno all’ex mister Olympia per l’ultimo saluto.

Nel paese sono arrivate ieri da Los Angeles, dove Columbu viveva, la moglie Maria e la figlia Deborah, abbracciate dalle tre sorelle del campione. In questi giorni centinaia di persone arrivate da tutta la Sardegna hanno reso omaggio a Columbu nella camera ardente allestita nella sala consiliare del Municipio. Parenti e amici di infanzia hanno vegliato la salma, ancora increduli che ‘Zizzu’, come lo chiamavano tutti sin da piccolo, non ci sia più. Si piange il campione anche oltreoceano: l’amico di una vita, ‘Schwarzy’, gli ha dedicato un toccante messaggio di addio sui social: “Ti amo Franco. Ricorderò sempre la gioia che hai portato nella mia vita, i consigli che mi hai dato e lo scintillio nei tuoi occhi che non è mai scomparso. Eri il mio migliore amico. Sono devastato”. L’attore ha poi postato sul suo blog una serie di vecchie foto che lo ritraggono insieme a Columbu in “54 anni di amicizia”. Per il sindaco di Ollolai, Efisio Arbau, “Franco rappresenta un esempio per tutti e la sua figura sarà immortale. Con la sua forza e la sua determinazione ha raggiunto il sogno americano e ha conquistato tutti anche lì”. Columbu è morto nel pomeriggio del 30 agosto dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna: ogni anno trascorreva qui le sue vacanze.