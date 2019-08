È morto Franco Columbu, culturista-attore originario di Ollolai. Aveva 78 anni. Stava facendo un bagno a San Teodoro quando ha accusato un malore. Da sempre residente a Los Angeles era in vacanza in Sardegna. La tragedia è avvenuta intorno alle 14. Columbu è stato subito soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Olbia, dove però è morto appena giunto al Pronto Soccorso. Inutili le manovre di rianimazione del personale del 118, sia a terra che a bordo dell’elicottero, per l’ex culturista non c’è stato niente da fare.

Columbu è stato un culturista di fama mondiale negli anni Sessanta e Settanta. Da sportivo ha vinto per due volte il titolo di Mister Olympia la più importante manifestazione internazionale di culturismo. Era anche un grande amico di Arnold Schwarzenegger (insieme nella foto d’archivio). Lo scorso otto agosto, in occasione dei 78 anni di Columbu, proprio Schwarzenegger su Facebook aveva pubblicato un post con alcune foto (in basso) che li ritraeva entrambi. “Per più di cinque decenni – si legge – sei stato il mio compagno di allenamento, il mio avversario di scacchi, il mio migliore amico. Buon compleanno Franco, grazie per aver portato tanta gioia alla mia vita”. Un ulteriore segno del rapporto di amicizia tra i due.

Non solo culturista, anche attore. Il grande schermo ha ospitato alcune apparizioni di Columbu, personaggio in diversi film. Secondo il sito specializzato Coming Soon, era comparso in pellicole quali Terminator, L’implacabile, Dremland la terra dei sogni, Ancient Warriors, Uomo d’acciaio e Conan il barbaro.

Nonostante fosse emigrato dalla Sardegna giovanissimo, Columbu ha sempre mantenuto un forte legame con l’Isola dove di recente ha promosso la manifestazione di body building ‘Columbu championship’. In un’intervista dello scorso anno aveva parlato del suo rapporto con la Sardegna anche per quanto riguarda l’alimentazione: “La dieta sarda è una delle migliori”.

La notizia della morte è arrivata anche a Ollolai, paese natale di Columbu: “Una notizia dolorosissima, era l’ambasciatore di Ollolai nel mondo – così il sindaco Efisio Arbau – non sapeva resistere al richiamo della Sardegna e del suo mare, tutti gli anni rientrava il 20 agosto e ripartiva a Los Angeles il 10 settembre – ha proseguito il sindaco – lui diceva sempre che un sardo può andare ovunque ma è legato da una fune con la sua terra che gli serve per tornare sempre alle origini. Anche quest’anno, stesso iter, era arrivato a Ollolai dalle sorelle con il suo manager, poi era passato nel mio ufficio: stavamo lavorando insieme a un progetto per un centro di documentazione della sua carriera. È partito da umili origini ollolaesi ma in America si era fatto valere, aveva conosciuto personaggi importanti della politica californiana e non solo”.

[In basso un post tratto dal profilo Instagram di Columbu]