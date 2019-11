Quando Papa Francesco ha visto il video di Paolo Palumbo che pilotava un drone con gli occhi, ha apprezzato a tal punto la sua forza che ha deciso di scrivergli un messaggio. Il giovane chef oristanese da quattro anni lotta con la malattia degenerativa che cerca di metterlo all’angolo, ma lui reagisce con forza e tante iniziative che tengono accesi i riflettori sulle condizioni di vita di chi sopporta un fardello così pesante. Per raccontare la sua esperienza sarà anche ospite al prossimo Festival di Sanremo. “Mi ha colpito molto la tua forza di volontà e la tua tenacia – ha scritto il Papa -. Prego per te. Fallo per me“. Il messaggio del pontefice allo chef oristanese si chiude con una benedizione: “Che il Signore ti benedica e la Madonna ti custodisca. Fraternamente, Francesco”.

LEGGI ANCHE: Palumbo pilota un drone con gli occhi: primo malato di Sla al mondo a riuscirci