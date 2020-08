“In primavera il virus era solo in ospedale e nelle residenze per anziani, oggi con quello che è successo a Nord-est può essere ovunque”. È l’allarme lanciato oggi da Sergio Babudieri, direttore della clinica di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, a proposito del rischio che il virus possa diffondersi ancora nel Nord-ovest dell’Isola dopo i casi verificatisi in Gallura, e in particolare tra la Costa Smeralda e altre zone ad alta densità di flussi turistici.

Precisando che “non abbiamo ancora prove che sia così” ma ricordando che “l’incremento dei casi conclamati arriva anche dopo quattro settimane dall’inizio della circolazione in una popolazione”, il professore sostiene che “senza spaventarci, è questo il momento di alzare al massimo l’attenzione“.

La prima precauzione è la distanza. “Quando non abbiamo la mascherina, stiamo distanti due metri dai nostri interlocutori”, è l’appello di Babudieri. “Raccomando a tutti di proteggersi sul serio”, chiede. “Non basta più dire ‘mettetevi la mascherina’ – prosegue – in queste settimane l’attenzione mediatica è stata posta sui giovani e sulle discoteche, ma tutte le generazioni hanno girato e incontrato altre persone, spesso a distanza di pochi centimetri, senza sapere con chi siano entrate in contatto negli ultimi giorni”.