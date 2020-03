Il sospetto è che abbia lucrato sulla salute di una delle figlie di Zdenka Krejcikova, la donna uccisa a Sorso dall’ex compagno Francesco Baingio Douglas Fadda. Prima del gesto criminale l’uomo, secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, avrebbe cercato di guadagnare dei soldi con una raccolta fondi per curare la figlia undicenne di Zdenka con problemi di salute.

Fadda avrebbe fatto il giro di alcuni locali di Sorso, e forse del circondario, consegnando un salvadanaio con la scritta “Aiutiamo… ad affrontare il trapianto di cellule staminali”, una cura quest’ultima che non servirebbe a nulla per la cura della patologia di cui soffre la ragazzina. La vicenda è finita in un esposto presentato in Procura dall’avvocato nominato tutore legale delle gemelle rimaste senza madre.

