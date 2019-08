La Sardegna colpita anche da una pioggia di fulmini: è quanto si vede dal sito www.lightningmaps.org che in tempo reale raccoglie l’andamento dell’elettricità atmosferica. La parte centro-meridionale dell’Isola è epicentro del maltempo. L’allerta è scattata ieri e in serata ci sono stati i primi disagi a Nuoro, per via delle forti piogge. Questa mattina, invece, un violento nubifragio ha colpito Cagliari per una ventina di minuti.