Anna Bettozzi, fermata a bordo della sua Rolls Royce al confine con la Francia mentre cercava di portare all’estero centinaia di migliaia di euro in contanti, è un punto di riferimento della bella vita in Costa Smeralda e a Roma. Il suo regno è Porto Rotondo, la sua villa è sempre stata al centro delle estati mondane con l’appuntamento fisso per la notte di Ferragosto, a cui spesso ha partecipato il vicino di casa Silvio Berlusconi. Anna Bettozzi prima era molto nota a Roma per le sue aggressive campagne pubblicitarie che le permettevano di vendere case di lusso, ma era anche sposata col presidente della Europetroli, Sergio di Cesare. Il carattere esuberante della donna nata in Sardegna non poteva restare confinato nel settore immobiliare, Anna Bettozzi si era inventata il nome d’arte Ana Bettz e una vita parallela da cantante, grazie anche al suo patrimonio.

Quando lei e il marito erano all’apice della carriera, vent’anni fa, avevano vissuto una notte da incubo con una banda di rapinatori che li aveva tenuti in ostaggio per tutta la notte dentro la loro villa nella zona Quarto miglio di Roma. Dopo la morte del marito aveva preso le redini dell’azienda di famiglia, assieme alla giovane figlia di Di Cesare, e aveva affidato la cura della sua immagine a un’altra figura di spicco della vita in Costa Smeralda, Lele Mora. Le feste col jet-set nella capitale e nella villa di Punta Lada, vicino alla Certosa, sono sempre state una costante della sua carriera artistica e professionale e quel giro di amicizie l’ha portata più volte a esibirsi alla Rai, trattata da artista di primo piano a ‘Domenica in’ e a ‘Quelli che il calcio’. Con una vita passata sotto i flash dei fotografi e i riflettori della celebrità, Ana Bettz forse non immaginava che a seguire i suoi spostamenti ci fosse anche la lente della Guardia di finanza. L’hanno fermata a colpo sicuro mentre cercava di varcare il confine di Ventimiglia con la sua auto di lusso: le Fiamme gialle sapevano che stava portando con sé tanti contanti e, tra le perquisizioni dell’auto e di una sua abitazione, hanno trovato due milioni di euro. Ora le indagini continuano e la sua Rolls Royce fermata al confine fa tremare tanti suoi amici.

M.Z.

Un video di Anna Bettozzi nelle vesti di Ana Bettz: