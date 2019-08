Sarà un ferragosto con una nuova allerta per alto rischio di incendi in gran parte della Sardegna, complice il maestrale che continuerà a soffiare con vigore anche nelle prossime 48 ore. La Protezione civile regionale ha confermato il codice arancione per giovedì 15 in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Sulcis, in Gallura e nelle zone interne del Nuorese. Più attenuato il pericolo nel resto dell’Isola, dove il codice è giallo.

Intanto, dopo il vasto rogo di Siniscola ieri nella località di Montelongu, è proseguita la lotta contro il fuoco a Torpé, in località Monte Nurre, dove le fiamme, secondo un bilancio ancora provvisorio, hanno divorato 200 ettari di bosco e dove gli uomini della Protezione civile hanno deciso, in via precauzionale, di evacuare diverse abitazioni, sia in campagna che alla periferia del paese. Dopo molte ore di lavoro a terra e dal cielo – in azione 4 Canadair, due elicotteri e il super Puma della flotta regionale -, uomini e mezzi dell’antincendio hanno avuto ragione del gigantesco rogo. La situazione è ora sotto controllo e tutte le persone evacuate sono potute rientrare nelle loro abitazioni. Protezione civile, vigili del fuoco, forestali e dipendenti dell’agenzia Forestas stanno adesso procedendo con le operazioni di bonifica.

E dal Nuorese al Sassarese, la Sardegna continua a bruciare. Un nuovo vasto incendio, con un fronte di fuoco lungo già mezzo chilometro, sta devastando in queste ore un’area boscata di grande pregio a Buddusò. Le fiamme, le cui cause non sono state ancora accertate, sono divampate in località Su Campu. Le squadre a terra di Corpo forestale, Protezione civile e volontari stanno cercando di arginare il fuoco con l’aiuto di tre elicotteri e del super Puma della flotta regionale, impegnati nel lancio costante di bombe d’acqua sulla zona interessata. Anche in questo caso, le operazioni di spegnimento sono ostacolate dal forte vento di maestrale che alimenta le fiamme.