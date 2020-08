Le vacanze in Sardegna mietono un’altra vittima: stavolta a contrarre il virus è stato un deputato romano degli M5s, Stefano Vignaroli. “Sono positivo al Covid – ha scritto sul proprio profilo Facebook -. La Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me. Sono in quarentena da diversi giorni ormai e ho fatto bene a esser sospettoso pur non avendo avuto inizialmente dei sintomi”.

La Gallura, provincia nella quale ricade Porto Cervo che amministrativamente fa parte del Comune di Arzachena, si è convertita in un focolaio del coronavirus. I casi più noti sono quelli del Billionarie, con positivo anche il patron Flavio Briatore, ma pure del Sottovento, altro celebre locale della movida smeraldina, sono ricoverati il proprietario e un altro dipendente. C’è poi il caso del resort a Santo Stefano che è Comune di La Maddalena. un altro focolaio si è contato a Porto Rotondo, nel Comune di Olbia, nella discoteca Country Club.

“Sto più o meno bene – ha scritto ancora il deputato M5s -. Anzi dentro ho una fiamma che da tempo non sentivo e sorrido perché sono fortunato e a breve potrò tornare libero di muovermi, ho tante cose da fare e da vivere”.