Il direttore sanitario dell’Aou di Sassari, Bruno Contu, lancia l’allarme sulla situazione degli ospedali sassaresi. Lo fa con una lettera inviata ai vertici dell’Ats e dell’assessorato regionale della Sanità, di cui dà conto il quotidiano La Nuova Sardegna.

Il dirigente parla di “reparti internistici sovraccarichi di pazienti a causa dell’emergenza Covid-19”. Una situazione che, a suo dire, metterebbe a rischio l’assistenza sanitaria dell’intero presidio. Da qui la richiesta ai responsabili della Sanità in Sardegna di “dirottare i ricoveri in altri ospedali dell’Isola”.

Negli ultimi giorni l’Aou di Sassari, in accordo con l’Ats, ha rivoluzionato l’organizzazione degli ospedali sassaresi per far fronte alla necessità di posti letto Covid. Diversi reparti sono stati svuotati e accorpati con altri per far spazio ai pazienti contagiati dal coronavirus, che a ieri avevano superato quota 140. Anche il Pronto soccorso del Santissima Annunziata (nella foto) è in affanno, quasi paralizzato dall’assalti dei pazienti con sintomi riconducibili al Covid-19. Situazioni limite che hanno spinto il direttore sanitario ad alzare bandiera bianca.

A fronte di un simile contesto, magari nel tentativo di rasserenare gli animi, la Regione ha fatto sapere che i posti letto Covid passeranno da 402 a 590, sebbene non siano stati chiariti i tempi. Di sicuro verrà corretto, almeno sulla carta, il Piano delle emergenze approvato a marzo dalla Giunta.