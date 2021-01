La Sardegna insieme ad altre 5 regioni restano in fascia gialla. Sono Campania, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise. Lo prevede, la nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Quindi, a differenza di quanto si temeva, la situazione dell’Isola rispetto alla percentuale di casi e degli altri parametri presi in considerazione per il passaggio da una fascia di un colore a un’altra, non si è aggravata. Solo ieri l’assessore regionale della Sanità non aveva nascosto la sua preoccupazione di un possibile passaggio dalla zona gialla alla zona arancione. non nasconde una certa preoccupazione.

“Infatti – aveva dichiarato, Mario Nieddu– si lascia la zona gialla anche semplicemente con rischio alto sulla base dei 21 criteri”. Rischio provvisoriamente scongiurato, quindi a differenza della provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia che vanno in area rossa con quindi molte più limitazioni. Altre nove regioni, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta passano in zona arancione dove ci sono già Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Le nuove fasce di colore per le regioni porteranno a diverse limitazioni degli spostamenti a seconda del colore. Per la Sardegna, salvo le nuove norme che entreranno in vigore con il nuovo Dpcm che dovrebbe essere annunciato oggi, la situazione non dovrebbe cambiare rispetto a quanto accadeva prima delle festività salvo le nuove regole che potrebbero entrare in vigore con il Dpcm come lo stop alla vendita da asporto nei bar dopo le 18.