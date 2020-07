Un paziente positivo al Covid-19 è ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari. Una ventina di giorni fa Paolo Truzzu, sindaco del capoluogo, aveva annunciato che erano passati 56 giorni senza nuovi contagi in città. Proprio da Cagliari era partita l’emergenza in Sardegna: qui era stato registrato il primo contagio e qui c’era stata anche la prima vittima. Col nuovo caso registrato nel capoluogo sardo, arriva a 1.374 il numero totale da quando è stato riconosciuto l’arrivo del coronavirus in Italia. Sono stati 94.052 i tamponi eseguiti (845 in più rispetto ai dati forniti ieri dall’Unità di crisi regionale). Col paziente ricoverato all’ospedale di Is Mirrionis sale a 4 il numero complessivo dei positivi in Sardegna che hanno bisogno di cure mentre scendono a 6 (uno in meno) i contagiati che devono restare in isolamento domiciliare.