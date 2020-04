È aumentato di 23 unità il totale dei casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: secondo l’aggiornamento del 15 aprile ora sono 1.161. Sale a 83 il numero delle vittime nell’Isola, rispetto a ieri ci sono tre nuovi decessi: un medico a Sassari, che aveva contratto il virus mentre operava un paziente risultato positivo, un’anziana ospite della casa di riposo di Sanluri (la nona vittima della struttura) e un’anziana di Settimo San Pietro che era ricoverata al Santissima Trinità di Cagliari. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 12.395 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 133, di cui 26 in terapia intensiva, mentre 737 (-25 rispetto a ieri) sono le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, dei 1.161 casi positivi complessivamente accertati, 763 (+14) quelli registrati nella provincia di Sassari, 207 nella Città Metropolitana di Cagliari (+6 rispetto all’ultimo aggiornamento), sono invariati gli 86 casi nel Sud Sardegna e i 67 nel Nuorese mentre sale a 38 (+3) il numero di positivi nella provincia di Oristano.