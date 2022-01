Covid, 1.433 nuovi casi e 4 morti. Aumentano i ricoveri nell’Isola

È ancora elevato il numero di nuovi contagi nell’Isola. Nell’ultimo aggiornamento si registrano infatti 1.433 ulteriori casi di positività al Covid, sulla base di 4.452 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 31.656 tamponi. Quattro i decessi: una donna di 82 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 83 anni, residente nella provincia di Sassari; una donna di 84 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un paziente deceduto nella provincia di Nuoro.

Sul fronte dei ricoveri, si registra un lievissimo incremento di pazienti in terapia intensiva, 31 (uno in più rispetto a ieri), mentre più sostanziale è quello in area medica: 39 in più rispetto all’ultimo aggiornamento, e ora sono 330. I casi di isolamento domiciliare sono in calo: 22.606, 169 in meno di ieri.