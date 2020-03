Al lavoro senza i dispositivi di protezione individuale. Succede negli ospedali della Sardegna, dove si contano contagi record tra medici, infermieri e personale socio-sanitario proprio per l’assenza delle attrezzatura che devono limitare la trasmissione del virus, dagli occhiali ai calzari. Ma la situazione non è lineare nemmeno in Abbanoa, la società che gestisce il servizio idrico integrato: nemmeno lì agli operai sono stati forniti adeguati dispositivi anti-virus. Visto l’aumento dei casi in tutta l’Isola (gli infetti accertati sono 121), i lavoratori della spa adesso hanno paura. Al momento non risulta che il management abbia inviato alcuna circolare interna sul ritiro delle attrezzature anti-contagio.