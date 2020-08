Aumentano i casi di coronavirus in Sardegna. L’ultimo aggiornamento diffuso dall’Unità di crisi regionale riporta numeri a doppia cifra: sono infatti venti i contagi registrati nella giornata odierna. In particolare 12 sono nella provincia del Sud Sardegna e 8 in provincia di Sassari. Sulle cifre pesa il caso di Carloforte, sull’isola di San Pietro dai test effettuati ieri sono state riscontrate sette persone positive al Covid.

LEGGI ANCHE: Carloforte, i primi risultati dei test. Sono 7 le persone positive al Covid-19

Attualmente dunque rispetto alla giornata di ieri le persone in quarantena passano da 56 a 76, non mutano invece i dati riguardanti i pazienti ricoverati in ospedale: sei, dei quali nessuno in terapia intensiva. Invariato il numero delle vittime. In generale sono 1.461 i casi di positività registrati da febbraio a oggi: 271 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 147 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 84 a Nuoro, 898 (+8) a Sassari.

LEGGI ANCHE: Non ci sarà proroga per le discoteche. Chiusi gli spazi all’aperto in Sardegna