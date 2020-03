Sono 77 complessivamente le persone che si sono ammalate di coronavirus in Sardegna. L’Unità di crisi regionale ha emanato l’ultimo aggiornamento correggendo l’errore di conteggio che durante le prime ore della giornata faceva registrare settantotto casi di persone contagiate. Nell’ultimo conteggio ci sono anche le due persone che sono decedute oggi e si tratta dell’imprenditore di 42 anni, ricoverato al Santissima Trinità a Cagliari, e un uomo di 81 anni che era ricoverato a Sassari.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, con i 26 contagi di oggi è la provincia di Sassari a far registrare il numero più alto con 35 casi di Covid-19, mentre sono 18 quelli della Città metropolitana di Cagliari. In provincia di Nuoro le persone contagiate sono 19, in quella del Sud Sardegna sono 3 e nell’Oristanese i positivi sono 2. Sono stati effettuati 613 test e sono 515 quelli negativi mentre 21 sono ancora in corso di accertamento. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto sedici, mentre sono 59 le persone positive al coronavirus in isolamento domiciliare. Dei 77 casi di positività sono 41 le persone asintomatiche.