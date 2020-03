Sono durati dodici ore i disagi al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Ieri sera un infermiere in servizio è risultato positivo al tampone sul virus Covid-19 ed è subito stata disposta la chiusura dell’importante reparto. Proprio tra chi lavora negli ospedali si sta registrando la maggior parte dei contagi in Sardegna e un caso positivo al Pronto soccorso dell’ospedale più grande dell’Isola ha fatto scattare contromisure immediate. Il reparto è stato chiuso al pubblico verso le 20 del 17 marzo, mentre gli arrivi del 118 venivano dirottati verso ospedali è scattato l’intervento di sanificazione che è durato diverse ore. Stamattina alle 8 le porte del Pronto soccorso del Brotzu sono nuovamente state riaperte al pubblico.

