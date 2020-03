È un aggiornamento costante quello del numero di contagi da Covid-19 nell’Isola. Gli ultimi due tamponi positivi segnalati dalla Regione riguardano entrambi la Sardegna settentrionale: un nuovo caso a Sassari e uno a Tempio. Con l’incremento di ieri, dove sono stati registrati 34 nuovi contagi in tutta l’Isola, il capoluogo turritano è balzato in testa alla triste classifica del numero di casi per provincia. Il bilancio complessivo è ora di 115 contagi accertati, un conteggio che comprende anche i due pazienti che hanno perso la vita, a cui si sommano altri due decessi di sardi registrati in Lombardia e Piemonte.

