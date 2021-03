Le due settimane di zona bianca per la Sardegna sembrano già un ricordo lontano dopo il ritorno in arancione e soprattutto il diffondersi di focolai isolati in diversi comuni. I sindaci corrono ai ripari e fanno scattare la zona rossa per evitare che i contagi aumentino in maniera esponenziale. Come già riportato da Sardinia Post a oggi sono dieci i centri che hanno optato per la serrata e sono Burcei, Villa San Pietro, Sarroch, Samugheo, Sindia, Golfo Aranci, Bono, Uri, Pozzomaggiore e Gavoi. Per tutti la motivazione è stata la proporzione tra il numero di abitanti e quello dei casi di positività che supera la soglia di tolleranza. L’ultimo paese in ordine di tempo a entrare in zona rossa è stato Burcei, che rimarrà in lockdown per quattordici giorni, come ha annunciato il sindaco Simone Monni. C’è poi il caso di Gavoi dove sono stati riscontrati poco meno di 80 casi (in un centro con poco più di 2500 abitanti) con il timore che questa cifra sia destinata a salire. Anche in questo caso è stato il primo cittadino, Salvatore Lai, ha firmare l’ordinanza per la zona rossa sino al 6 aprile. Lai, inoltre, ha lamentato la comunicazione con le autorità regionali e provinciali alle quali il sindaco ha più volte manifestato la propria preoccupazione ottenendo come risposta che “la situazione è sotto controllo”.

LEGGI ANCHE: Covid-19, diversi comuni in lockdown: allarme a Gavoi per l’alto numero di casi

Il Covid viaggia anche tra i banchi di scuola costringendo i sindaci a chiusure e interventi di sanificazione. Diverse le scuole chiuse a Cagliari dove sono nove gli istituti per i quali è stata ordinata dal sindaco, Paolo Truzzu, la chiusura. Ultimo caso quello della scuola dell’Infanzia di via Castiglione a causa di alcuni casi di positività che costringono a sospendere per precauzione le lezioni sino a domani. Quadro simile a Domusnovas, dove tutte le scuole sono chiuse, mentre chiusure isolate sono state decise a Tempio, Alghero e Nuoro.

LEGGI ANCHE: Covid, ora il virus dilaga tra i giovani: scuole chiuse in varie zone dell’Isola

Sembra essere questa la nuova emergenza che grava soprattutto sui primi cittadini, impegnati a evitare che il proprio comune diventi un focolaio incontrollabile. I dati dell’Unità di crisi regionale forniscono dati non da bollino rosso se si considera il tasso di positività che nell’ultimo aggiornamento era all’1,6 per cento ma alcuni segnali impongono una riflessione. Si tratta soprattutto del numero delle persone ricoverate in reparti non intensivi che in tre giorni è arrivato a 30 e le varianti che sono state confermate in diversi contesti.

M. S.