Ci sono 164 nuovi casi di coronavirus in Sardegna che, se da un lato registra una diminuzione del numero dei positivi nelle ultime 24 ore, dall’altro assiste a un aumento dei ricoveri in reparti non intensivi. In tre giorni, infatti, sono trenta nuovi posti letto occupati per effetto degli undici dell’ultimo aggiornamento, i 12 di domenica e i 7 di sabato scorso. Così i pazienti ricoverati in ospedale sono duecento ai quali si aggiungono altri 31, uno in più, nei reparti di terapia intensiva. L’ultimo aggiornamento riporta anche una lieve risalita del tasso di positività che arriva all’1,6 per cento per effetto dei 9.725 test effettuati in rapporto con il numero dei positivi. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 983.595 tamponi.

Le persone in isolamento domiciliare sono 13.747; aumentano i guariti che sono ottantotto in più, mentre le persone guarite clinicamente sono 186. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, l’incremento maggiore è stato nella Città metropolitana di Cagliari con 88 casi per un totale di 11.286. Trentotto in più anche in provincia di Sassari (14.067 il totale) e 24 nuovi positivi anche nel Sud Sardegna che raggiunge quota 7.025. In provincia di Nuoro sono 13 i nuovi casi (8.781 totali) e in quella di Oristano tre per un totale di 3.695 positivi dall’inizio della pandemia.