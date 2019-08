George Clooney si è innamorato, gastronomicamente parlando, del Pecorino sardo. Dopo la sua permanenza in Sardegna per girare le puntate della sua serie Catch 22, che ha impegnato la troupe in Gallura per diversi mesi, la star di Hollywood non si fa mancare la specialità isolana quando trascorre le sue vacanze nella casa sul Lago di Como. È lì che il suo amico, allevatore di Padru (Sassari), Peppino Fadda gli porta le forme di formaggio. A raccontare la passione di George è la moglie Amal in un’intervista al Daily Star, ripresa oggi dal Corriere della Sera. “George non ne ha mai abbastanza del pecorino di Peppino e ne mangia sempre un pezzo enorme alla fine di quasi ogni pasto”, dice Amal.

Magari non sarà la soluzione per la vertenza dei pastori sul prezzo del latte, ma il due volte premio Oscar, 58 anni che ha fatto fortuna vendendo tequila di alta gamma, sarebbe pronto a lanciare il business del Pecorino negli Usa. Clooney, come riporta il tabloid britannico, ha già spedito 32 chili – quasi 100 pacchetti di dimensioni normali – a Los Angeles in modo da poter fornire campioni ad amici e futuri clienti. L’agricoltore di Padru, che ha una bancarella vicino San Teodoro (dove l’attore ha alloggiato nelle settimane delle riprese della serie uscita su Sky) e si sposta con vecchio furgone, ha raccontato alla rivista che la prima volta che ha venduto formaggio ai Clooney ha ricevuto anche la mancia più grossa della sua vita, circa 380 euro.

[Foto Daily Star]

LEGGI ANCHE: Auto contro moto a Olbia, ferito l’attore e regista George Clooney