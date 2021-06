Il duo visivo Narènte, l’agente scout di modelli/e Lucio Aru, in collaborazione con Voltura Sardinia e con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission e Sardegna Teatro, cercano nuovi talenti da selezionare, formare e inserire nel mondo della moda e dell’advertising. “Il casting è aperto a individui di tutti i generi e di tutte le origini – si legge in una nota – che abbiano un’età compresa tra i 14 e i 24 anni e un’altezza minima di 170cm (genere femminile o chi si vi riconosce) e 180cm (genere maschile o chi vi si riconosce)”.

Per il casting è richiesto un abbigliamento basico, senza make up e coi capelli al naturale. I casting si terranno a: Cagliari, il 9 luglio dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 al Teatro Massimo, ingresso Via E. De Magistris, 12; Nuoro, il 12 luglio dalle 11:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 al Teatro Eliseo, Via Roma 73; Olbia, il 13 luglio dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 in Via Cavour, 8.