Da quasi un mese naviga nelle acque della Gallura, con apparizioni in tutte le baie della Costa Smeralda. In questi giorni è stato a lungo in rada nel golfo davanti a Cannigione, località del Comune di Arzachena. È il Sailing yacht ‘A’, un particolare yacht a vela, tra i più grandi al mondo. Costruito da Nobiskrug a Kiel, in Germania, per il miliardario russo industriale e filantropo Andrey Melnichenko (tra i primi cento uomini più ricchi al mondo), con i suoi 143 metri di lunghezza e 100 di altezza, è nato dalla creatività del famoso architetto e designer francese Philippe Starck, che ne ha curato sia gli interni che gli esterni.

Lo yacht, varato a Gibilterra nel 2015, ha 8 ponti e una zona per l’atterraggio degli elicotteri, una sala osservazioni subacquea e un sistema ibrido di propulsione diesel-elettrico ed è stato costruito con materiali d’avanguardia: alberi in fibra di carbonio, scafo in alluminio con inserti in fibra di carbonio, ponti in teak, vetri a prova di bomba.

Ecco le foto, gentilmente concesse dal nostro lettore Marco Truccolo, scattate da vicino mentre il veliero si trovava nel tratto di mare di fronte a Cannigione, dove si può vedere la maestosità dell’imbarcazione.