Porto Torres si prepara ad accogliere 5mila crocieristi. Mille e trecento approderanno martedì 10 con la nave neo Riviera della Costa, e altri 4mila sono attesi per giovedì 12 settembre con l’arrivo nel Golfo dell’Asinara di altre due imbarcazioni da crociera, la Mein Schiff Herz e la Marella Discovery 2. Per offrire servizi e ospitalità all’ondata di turisti, il Comune di Porto Torres rimetterà in moto la macchina dell’accoglienza operativa durante gli scali, che quest’anno hanno raggiunto la cifra di trentatré in totale.

La Costa neoRiviera approderà domani alle 9 e ripartirà alle 20; la Mein Schiff Herz e la Marella Discovery 2 arriveranno il 12 settembre quasi contemporaneamente: la prima alle 7 con partenza alle 19, la seconda alle 8 e partenza alle 16. “Abbiamo sempre interpretato l’arrivo delle navi da crociera come un’operazione promozionale in grado di dare visibilità direttamente alla città, anche attraverso un servizio di informazioni capillare sia agli stand dell’accoglienza che all’ufficio turistico, con in più il valore delle tradizioni e del cibo sardo raccontato dai nostri gruppi folk di Porto Torres”, spiega l’assessora alla Cultura e al Turismo, Mara Rassu.

Il Comune di Porto Torres allestirà nei pressi della fermata cittadina dei bus navetta per i croceristi un punto ombra con sedie, uno stand con operatori plurilingue in cui verranno distribuite gratuitamente le mappe della città, una postazione in cui si alterneranno i gruppi folk delle associazioni Intragnas ed Etnos che coinvolgeranno i croceristi nei balli, illustreranno l’abito tradizionale di Porto Torres e faranno degustare gratuitamente ai turisti alcune specialità del territorio. Al mattino e al pomeriggio sarà aperto l’Ufficio turistico nella Stazione marittima, con informazioni sui principali siti culturali, come la basilica di San Gavino e il complesso monumentale di monte Agellu, l’area archeologica di Turris Libisonis, il museo del Porto, la necropoli di via Libio.