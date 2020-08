“La salute resta la priorità e il valore fondamentale. Auguro una rapida guarigione a Flavio Briatore, ai membri del suo staff e a tutti i contagiati da questo maledetto virus che ci mette alla prova duramente, anche in quelle che consideravamo le nostre certezze”. Così il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, sul ricovero dell’imprendiotore torinese, proprietario del Billionaire e che nei giorni scorsi se l’è presa con il primo cittadino per la chiusura delle discoteche in tutto il territorio, compresa la Costa Smeralda.

Da lì una serie di botta e risposta. Con Briatore che aveva detto: “Arzachena la conoscono due pecore, la fortuna della Sardegna è la Costa Smeralda”. Ragnedda dal canto suo non si era fattio mettere i piedi in testa. Anzi. E al Briatore aveva detto, tra le altre cose: “Chiudiamo le discoteche anche per tutelare gli anziani come lei”. Con Briatore si era schierato il commissario della Lega, Eugenio Zoffili; con Ragnedda altri sindaci sardi.

Di certo sui social, dopo che si è diffusa la notizia sulla positivà di Briatore al Covid-19, non è mancata l’ironia. In tantissimi hanno fatto battute sulla “potenza dei frastimi di Ragnedda”, scherzando sul fatto che dopo il litigio il primo cittadino di Arzachena gliel’ha mandata all’imprenditore torinese. Ovviamente si tratta di puro scarcasmo. Ma le quotazioni di Ragnedda su Facebook sono altissime: i sardi hanno tifato per lui nel duello verbale e a distanza con Briatore (e la sua insopportabile saccenza).