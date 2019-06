È arrivato qualche giorno fa nelle acque della Costa Smeralda e ha attraccato per la prima volta nel porto turistico di Porto Cervo dopo i recenti lavori di sistemazione della banchina e dopo aver fatto capolino nel mese di maggio scorso nella rada del centro turistico. Così da giorni continua il via vai sul molo per ammirare e fotografare il Dilbar 2, il mega yacht del magnate del ferro russo Alisher Usmanov, che secondo la classifica della rivista Forbes è il sessantasettesimo uomo più ricco al mondo, con un patrimonio personale di 14 miliardi di dollari. L’imbarcazione è lunga 156 metri e largo 23 e lo scorso anno era stato fatto un test, con il porto vuoto, per capire la portata dell’attracco, poi i lavori per adattare la banchina. Usmanov ha già uno yacht che si chiama Dilbar, lungo “solo” 110 metri. Il valore del Dilbar 2 ammonta a 500 milioni di euro. Dilbar 2 è lo yacht più largo al mondo in termini di volume oltre a essere il quarto più lungo del mondo. Può ospitare 40 passeggeri all’interno delle sue 20 cabine e ha un equipaggio di oltre 80 persone che alloggeranno in altre 35 cabine. Ha posto per far atterrare ben due elicotteri.

LEGGI ANCHE: Il russo Usmanov dà il via alla stagione: 156 metri di yacht in rada a Porto Cervo

(foto dalla pagina Facebook del Consorzio Costa Smeralda)