Una reggia galleggiante da 156 metri. Si chiama Dilbar, è lo yacht più grande del mondo. Ieri era in rada a Porto Cervo. E non è una novità. Il proprietario è il tycoon russo Alisher Usmanov, uno di casa in Costa Smeralda. A fare l’elenco delle sue proprietà viene mal di testa. Basti sapere che il suo business spazio dal petrolio al ferro, passando per il gas, il rame e la telefonia. Usmanov, uzbeko di Chust, è comunque uno dei più grandi filantropi di Russia.

Certo, ha il pallino della megalomania. Si dice che Usmanov abbia fatto costruire il gioiello Dilbar per battere un altro riccone di quelle parti. Precisamente il patron del Chelsea, Roman Abramovic, che col suo ‘Eclipse’, appena più corto, deteneva il primato della lunghezza tra i miliardari ex sovietici. Lo yacht di Usmanov vanta una stazza da quasi 16mila tonnellate. Ha venti cabine e solca oceani i mari con un equipaggio da ottanta membri. Costo: 650 milioni di euro.

[Foto di copertina di Giampiero Cocco]