Il 23 febbraio il Cagliari era pronto a sfidare l’Hellas al Bentegodi di Verona quando erano arrivate le prime sospensioni delle partite per l’allarme coronavirus in Lombardia e Veneto. Dopo un iniziale rinvio, era arrivata la sospensione totale del campionato e stasera 20 giugno i rossoblù saranno di nuovo al Bentegodi per la ripresa della Serie A. Con gli sparti deserti per le limitazioni ancora in vigore in seguito alla pandemia, da giorni c’era una trattativa per la trasmissione in chiaro della prima gara con Walter Zenga alla guida del Cagliari. Fino a ieri sembrava possibile che le gare previste nel pacchetto Sky venissero trasmesse in chiaro su Tv8 e quelle di Dazn fossero visibili a tutti sul canale YouTube dell’emittente a pagamento, ma non è stato raggiunto l’accordo e Verona-Cagliari, con fischio d’inizio alle 21.45, si potrà vedere solo a pagamento: in streaming su Dazn e in tv su Dazn1, canale 209 di Sky

Ecco un video pubblicato dal Cagliari per la ripresa del campionato: