L’European Ladies Team Championship inizia nel segno delle azzurre. All’Is Molas Golf Resort ottimo avvio per l’Italia che, con 343 (-17) colpi, ha chiuso la prima giornata di gare in vetta alla classifica. Esordio dunque brillante per le Ladies (quarte nel 2018 in Austria), capitanate da Anna Roscio (coordinatrice delle squadre nazionali femminili della Federazione italiana golf) e guidate da Roberto Zappa (team advisor), che vantano cinque colpi di vantaggio sulla Scozia, seconda con 348 (-12), e otto sulla Svezia (campione in carica), terza con 351 (-9). Quarto posto per la Germania (353, -7), quinto per la Spagna (stesso score delle tedesche), sesto per l’Inghilterra (355, -5), settimo per la Danimarca (356, -4), ottavo per la Repubblica Ceca (357, -3). Sorprese, emozioni e spettacolo in Sardegna. Venti le compagini in gara in un torneo organizzato dalla Federazione italiana golf in collaborazione con l’European golf association (Ega) e l’Is Molas Golf Resort.

A rompere il ghiaccio è stata Angelica Moresco (nella foto), prima player a scendere in campo (“Sono molto contenta, i due birdie iniziali mi hanno dato la carica giusta. Giocare in casa offre stimoli e motivazioni importanti, ma la strada da percorrere è ancora lunga”). Mentre la Fanali ha iniziato con un eagle, per una prodezza bissata poi anche alla buca 15. Domani il torneo entrerà nel vivo, in palio l’accesso alle fasi finali che si giocheranno con formula match play. Questi gli score individuali delle Ladies italiane: Angelica Moresco 68 (-4), Alessandra Fanali 68 (-4), Anna Zanusso (66, -6), Alessia Nobilio 70-2), Letizia Bagnoli 71 (-1), Clara Manzalini 72 (par). “Sono felicissimo per le ragazze, sono state tutte quante grandiose – commenta il ct Roberto Zappa, Team advisor delle Ladies a Is Molas -. Il difficile deve ancora arrivare ma questa partenza ci offre gli stimoli giusti per il prosieguo del torneo. Abbiamo le idee chiare e stiamo già perfezionando le tattiche per domani. Siamo davanti a tutte, ma pensiamo step by step”.