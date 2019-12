I tifosi del Cagliari non hanno digerito la sconfitta in casa con la Lazio al 98esimo. I due gol subiti nel maxi-recupero concesso dall’arbitro Maresca hanno scatenato le ire dei giocatori, della società e dei tifosi, ma questi ultimi sono andati oltre le semplici proteste. In tanti dagli spalti della Sardegna Arena hanno sputato addosso all’arbitro e qualcuno lo ha pure colpito. Così è arrivata la decisione del giudice sportivo che ha comminato un’ammenda di 20mila euro alla società “per avere suoi sostenitori, al termine della gara, indirizzato verso l’arbitro numerosi sputi, alcuni dei quali lo attingevano“. La multa è stata attenuata dalla collaborazione che le forze dell’ordine hanno ricevuto dalla società di Tommaso Giulini, che da subito si era comunque mostrato molto critico nei confronti del giudice di gara che ha fatto terminare la gara quasi al 99esimo minuto.

