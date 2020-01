Un elenco da 158 centri, tra paesi e città. Sono tanti i Comuni dell’Isola che quest’anno tornano alle urne per rinnovare le Assemblee municipali. La data delle Amministrative 2020 la decide la Regione. Ma bisognerà aspettare la primavera per capire come si orienterà la Giunta di Christian Solinas, anche se giugno è il mese più probabile. I 158 centri chiamati ai seggi valgono il 41,9 per cento delle 377 amministrazioni locali che si contano in Sardegna. La quasi totalità dei Municipi che vanno al voto – 154, pari al 97,5 per cento – hanno meno di 15mila abitanti. Vuol dire elezioni con turno unico. Il ballottaggio, nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la metà più uno dei voti, è invece un’opzione nei restanti quattro centri, che appunto hanno una popolazione superiore ai 15mila residenti.

Le urne si aprono intanto a Quartu, Sestu, Settimo San Pietro, Uta e Villa San Pietro, cinque dei diciassette Comuni della Città metropolitana. A Quartu il sindaco uscente è Stefano Delunas, ex Pd; a Sestu è in dirittura d’arrivo la consiliatura di Paola Secci, quota Riformatori; a Settimo San Pietro nel 2015 è stato eletto Gian Luigi Puddu, civica Progressista; a Uta il primo cittadino che sta concludendo il quinquennio è Giacomo Porcu, anche lui esponente del centrosinistra; a Villa San Pietro mandato in scadenza per Marina Madeddu, che nel 2015 vinse le Comunali con una civica che raccoglieva anche pezzi del Pd.

Nella provincia del Sud Sardegna sono quaranta i Municipi chiamati al voto, a cominciare da Maracalagonis, dove che lo scorso 30 luglio è morto per un malore il sindaco Mario Fadda. Poi ecco Arbus (Antonio Ecca); Ballao (Severino Cubeddu); Barumini (Emanuele Lilliu); Burcei (Giovanna Zuncheddu); Dolianova (Ivan Piras); Domus de Maria (Maria Concetta Spada);

Escolca (Eugenio Lai); Giba (Andrea Pisanu); Goni (Giovanni Maria Cabras); Gonnosfanadiga (Fausto Orrù); Guamaggiore (Antonio Cappai); Guspini (Giuseppe De Fanti); Lunamatrona (Alessandro Merici); Mandas (Marco Pisano); Monastir (Luisa Murru); Muravera (Marco Sebastiano Falchi); Nuraminis (Mariassunta Pisano); Nurri (Antonello Atzeni); Orroli (Antonio Orgiana); Pabillonis (Riccardo Sanna); Piscinas (Mariano Cogotti); Sadali (Romina Mura); San Basilio (Albino Porru); Sanluri (Alberto Urpi); Santadi (Elio Sundas); Segariu (Andrea Fenu); Serdiana (Antonio Pala); Seulo (Enrico Murgia); Siddi (Stefano Puddu); Silius (Marino Mulas); Suelli (Massimiliano Garau); Tratalias (Marco Antonio Piras); Tuili (Celestino Pitzalis); Ussana (Emidio Contini); Ussaramanna (Marco Sideri); Villamassargia (Debora Porrà); Villanova Tulo (Giuseppe Loddo); Villanovafranca (Matteo Castangia); Villaputzu (Sandro Porcu). Torna al voto anche Musei, dove lo scorso ottobre è stato sfiduciato il sindaco Antonello Cocco.

Trentuno i Comuni del Nuorese che riaprono le urne in questo 2020. In ordine alfafetico: Aritzo, con Gualtiero Mameli uscente; Arzana (Marco Melis); Atzara (Alessandro Corona); Belvì (Sebastiano Casula); Birori (Silvia Cadeddu); Bortigali (Francesco Caggiari); Desulo (Gigi Littarru); Elini (Rosalba Deiana); Gairo (Francesco Piras); Gavoi (Giovanni Cugusi); Ilbono (Andrea Piroddi); Lei (Marcella Chirra); Loceri (Robertino Uda); Mamoiada (Luciano Barone); Noragugume (Federico Pirosu); Ollolai (Efisio Arbau); Olzai (Ester Satta); Onifai (Daniela Satgia); Osidda (Giovanni Mossa); Ottana (Franco Saba); Posada (Roberto Francesco Tola); Sorgono (Giovanni Arru); Talana (Franco Tegas); Tiana (Francesco Zucca); Tonara (Flavia Giovanna Chiara Loche); Torpè (Omar Cabras); Urzulei (Ennio Arba); Ussassai (Gian Basilio Nicolino Deplano). Si aggiunga il capoluogo della Provincia, Nuoro, dove la macchina elettorale si è già messa in moto (leggi qui). Ad Austis c’è da anni il commissario per l’assenza di candidati, ma a ogni tornata elettorale c’è la chiamata al voto. A Lodè si torna ai seggi in anticipo dopo le dimissioni del sindaco Graziano Spanu a maggio 2019.

Nella provincia di Oristano sono quarantuno i Municipi che rinnovano le assemblee civiche. Ad Abbasanta il primo cittadino uscente è Stefano Sanna. E poi, sempre in ordine alfabetico, questo l’elenco degli altri centri e rispettivi sindaci che concludono il mandato: Allai (Antonio Pili); Arborea (Manuela Pintus); Assolo (Giuseppe Minnei); Asuni (Gionata Petza); Baressa (Piergiorgio Corona); Bidonì (Ilaria Sedda); Busachi (Giovanni Orrù); Curcuris (Massimo Pilloni); Flussio (Costantino Todaro); Fordongianus (Serafino Pischedda); Ghilarza (Alessandro Marco Defrassu); Gonnosnò (Mauro Steri); Gonnostramatza (Alessio Mandis); Laconi (Anna Paola Zaccheddu); Masullas (Mansueto Siuni); Mogoro (Sandro Broccia); Montresta (Antonio Zedda); Neoneli (Salvatore Cau); Norbello (Matteo Manca); Nurachi (Renzo Ponti); Palmas Arborea (Andrea Pisu Massa); Pau (Franceschino Serra); Paulilatino (Domenico Gallus); Samugheo (Antonello Demelas); San Nicolò d’Arcidano (Emanuele Cera); San Vero Milis (Luigi Tedeschi); Santa Giusta (Antonello Figus); Santu Lussurgiu (Diego Loi); Seneghe (Gianni Oggianu ); Sennariolo (Gianbattista Ledda); Siapiccia (Raimondo Deidda); Simaxis (Giacomo Obinu); Suni (Angelo Demetrio Cherchi); Tadasuni (Mauro Porcu); Ulà Tirso (Ovidio Loi); Usellus (Felice Atzori); Villa Sant’Antonio (Fabiano Frongia); Villanova Truschedu (Claudio Palmas); Zeddiani (Claudio Pinna). Infine a Siamaggiore si riaprono i seggi dopo le dimissioni dell’ex prima cittadina Anita Pili che ha lasciato il Municipio per entrare nella Giunta regionale dove guida l’assessorato all’Industria: attualmente il Comune lo guida il vicesindaco

In Provincia di Sassari, che include la Gallura, i centri delle Comunali 2020 sono quaranta. Aggius (Nicola Muzzu); Berchidda (Andrea Nieddu); Bessude (Roberto Marras); Bonnanaro (Antonio Marras); Bortigiadas (Emiliano Deiana); Bottidda (Daniele Secondo Cocco); Buddusò (Giovanni Antonio Satta); Bultei (Francesco Fois); Burgos (Salvatore Arras); Cossoine (Sabrina Sassu); Giave (Maria Antonietta Uras); Ittireddu (Franco Campus); Ittiri (Antonio Sau); La Maddalena (Luca Montella); Laerru (Pietro Moro); Luogosanto (Agostino Pirredda); Mara (Salvatore Ligios); Monti (Emanuele Antonio Mutzu); Nule (Antonio Giuseppe Mellino); Nulvi (Antonello Cubaiu); Oschiri (Pietro Sircana); Osilo (Giovanni Ligios); Ossi (Giovanni Serra); Padru (Antonio Satta); Pattada (Angelo Sini); Perfugas (Domenico Decandia); Ploaghe (Carlo Sotgiu); Porto Torres (Sean Christian Wheeler); Pozzomaggiore (Mariano Soro); Romana (Lucia Catte); San Teodoro (Domenico Mannironi); Sant’Antonio di Gallura (Carlo Duilio Viti); Santa Teresa (Stefano Pisciottu); Siligo (Mario Sassu); Tergu (Gian Franco Satta); Thiesi (Gianfranco Soletta); Usini (Antonio Brundu); Viddalba (Vittorio Ara); Villanova Monteleone (Quirico Meloni). I seggi si riaprono anche a Tempio, dove il sindaco decaduto è l’assessore regionale alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu: sta ultimando la consiliatura il vice reggente, Giovanni Antonio Addis.