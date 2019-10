La ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova sarà a Cagliari martedì 29 ottobre. Lo ha annunciato oggi in Consiglio regionale l’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia, durante la discussione di una mozione che porta la firma di Eugenio Lai (LeU) “sui ritardi in capo alla Giunta regionale della Sardegna sulle azioni a supporto della filiera lattiero-casearia”. Ancora non si conoscono i dettagli del programma della visita, ma Murgia ha anticipato che la ministra incontrerà il presidente della Regione Christian Solinas e le associazioni degli allevatori. La ministra aveva già annunciato il mese scorso la sua visita in Sardegna. Ora, con il riaprirsi della vertenza dei pastori preoccupati per la chiusura della campagna latte, il suo arrivo è ancora più atteso.

LEGGI ANCHE: Prezzo del latte, emergenza infinita. “Nessuna soluzione dalla politica”