Troppo medici malati, al Cto di Iglesias i ricoveri in Rianimazione sono sospesi

Cinque dottori stanno male: nel reparto di Rianimazione al Cto di Iglesias i ricoveri sono sospesi. Lo annuncia la Asl di Carbonia spiegando che la decisione è stata presa dalla Direzione generale “a causa della contemporanea malattia di cinque medici”.

Al momento non è possibile stabilire quando è previsto il ritorno alla normalità. “L’attività riprenderà regolarmente non appena rientreranno i professionisti”, osserva la dirigenza. Dalla Asl assicurano in ogni caso che non c’è alcun “disagio per i pazienti poiché da qualche giorno il reparto non contava alcun degente”.

L’ennesimo stop nella sanità sulcitana non fa che aggiungersi ai bollettini da guerra che ormai da troppo tempo continuano ad arrivare dal Sirai di Carbonia e dal Cto con pazienti tenuti nelle barelle per giorni (leggi qui). Adesso questa nuova tegola sui cittadini che continuano a pagare la pessima gestione del centrodestra.

Da Carbonia fanno sapere ancora che “la ripresa della funzionalità del reparto verrà comunicata comunque quanto prima”. La nuova carenza di medici arriva a pochi giorni dalla notizia che nello stesso ospedale di Iglesias il 22 agosto riapre il Pronto soccorso. Ma solo cinque giorni a settimana : Dal lunedì al giovedì il servizio verrà garantito 24 ore su 24, mentre il venerdì solo sino alle 14”.