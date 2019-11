Il capogruppo del Psd’Az in Consiglio regionale, Franco Mula, ritorna sul sondaggio Swg sul gradimento dei governatori delle Regioni e rimanda al mittente qualsiasi accusa. L’esponente sardista cita i “fatti concreti” tra cui l’assestamento di bilancio da 80 milioni appena approvato dall’Aula. “Nei sondaggi, per dirla come Pascal, c’è abbastanza luce per chi ci vuol credere e abbastanza ombre per chi vuol dubitare. Noi dubitiamo che il gradimento del nostro presidente, Christian Solinas, sia basso come appare nel sondaggio. Preferiamo credere, e credere nei fatti concreti, positivi, che questa Giunta e questa maggioranza stanno realizzando”.

Le risorse liberate dalla manovrina fanno parte di un provvedimento i cui contenuti sono stati “fortemente voluti dal presidente Solina e che porterà alla Sardegna risultati importanti per le imprese, per le famiglie, per i Comuni che erano rimasti esclusi dal sostegno della legge n.7 e che ora vedono soddisfatte le loro aspettative”. Il consigliere regionale preferisce non scoraggiarsi “davanti a un sondaggio severo”, ma punta ad andare avanti perché “ci sentiamo spronati a lavorare sempre di più e sempre meglio. Comprendiamo il disagio e lo scontento dei sardi, che deriva dalla situazione drammatica che abbiamo ereditato e che stiamo faticosamente cercando di cambiare. Il fatto che gli italiani mettano al primo posto un governatore del centrodestra ci conferma che il nostro modello di governo è valido e vincente: dateci il tempo per attuarlo anche in Sardegna e siamo sicuri che con il nostro governatore non vi deluderemo”.