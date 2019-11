Secondo Swg il presidente della Regione, Christian Solinas, si trova nelle zone basse della classifica di gradimento degli elettori. Quel terzultimo posto non piace al leader sardista che ricorda i recenti errori della stessa società che, nei mesi scorsi, aveva “ostinatamente sostenuto un testa a testa per le Regionali” che si erano invece chiuse con 15 punti di distacco tra Solinas e lo sconfitto Massimo Zedda. La graduatoria stilata dalla Swg vede sul podio il veneto Luca Zaia (66 punti), l’emiliano Stefano Bonaccini (62 punto) e il lombardo Attilio Fontana (55) e piazza l’inquilino di Villa Devoto in terzultima posizione (20 punti) seguito solo dal siciliano Nello Musumeci (15 punti) e dal calabrese Mario Oliviero (10 punti).

“Dopo il sondaggio del testa a testa per le Regionali, Swg di nuovo sugli scudi: mi vorrebbe terzultimo nel gradimento sui presidenti. Ahi, ahi, ahi – commenta su Facebook Christian Solinas, pubblicando il sondaggio sbagliato per le Regionali -. Un vecchio amico mi ricordava spesso che chi non ha buona memoria, deve conservare un buon archivio. Ebbene, oggi, come qualche mese fa in piena campagna elettorale, la Swg ci delizia con un nuovo sondaggio che, dopo aver ostinatamente sostenuto un testa a testa per le Regionali tra me e il candidato del centrosinistra (finite in verità con 15 punti percentuali di scarto), mi collocherebbe ora al terzultimo posto di una fantomatica graduatoria dei presidenti di Regione. Se il buongiorno si vede dal mattino…”.