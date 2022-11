Sì di Solinas sull’autonomia differenziata. L’opposizione: “Insularità a rischio”

Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli si sono incontrati il 9 novembre trovandosi d’accordo sulla questione relativa all’autonomia differenziata. In seguito all’incontro la preoccupazione, nelle file delle opposizioni, è stata manifestata subito dal consigliere Giuseppe Meloni (Pd) e poi dal capogruppo dei Progressisti Francesco Agus: “Solinas agisce in maniera scomposta sull’autonomia regionale – ha detto quest’ultimo – e mette a rischio il risultato raggiunto dalla commissione Insularità con l’inserimento del principio in Costituzione”.

Agus ha chiesto al presidente della commissione speciale, Michele Cossa, un incontro urgente dell’organismo, alla presenza del governatore, per fare chiarezza sulle posizioni assunte dalla Sardegna nei tavoli nazionali sui temi delle riforme istituzionali. Il nodo è proprio l’incontro istituzionale che Solinas ha avuto con il ministro Calderoli. “Questo nonostante, unitariamente – specifica Agus – durante i lavori della Commissione si sia più volte affrontato il tema e per tre anni si sia discusso in maniera approfondita anche riguardo i potenziali pericoli legati all’attuazione dell’autonomia differenziata, che di fatto abbatte la funzione di riequilibrio tra il centro-nord e la Sardegna”.

Per il consigliere progressista la proposta di riforma rischia di “essere ‘s’accabadora’ di ogni velleità dell’Isola di migliorare la propria condizione attraverso la piena attuazione dello Statuto speciale sardo, e l’applicazione del principio di insularità appena inserito nella carta costituzionale”. L’esponente dell’opposizione vuole “evitare che il percorso lungo e faticoso portato avanti anche in Consiglio regionale venga vanificato da dichiarazioni affrettate e non adeguatamente ponderate”.

A sollevare il tema era stato ieri il consigliere del Pd Giuseppe Meloni, che ha chiesto un chiarimento sulla “cambiale in bianco” firmata da Solinas in merito alle “politiche leghiste sull’autonomia regionale che mirano a dividere e difendere gli interessi delle Regioni più forti a discapito di quelle più deboli (vedi l’autonomia finanziaria), azzerando il principio di solidarietà nazionale”.