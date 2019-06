Mancano pochi giorni al ballottaggio che deciderà chi sarà il nuovo sindaco di Sassari, seconda città della Sardegna, dove in corsa ci sono Mariano Brianda (sostenuto dal centrosinistra) e Nanni Campus, accompagnato da liste civiche più vicine al centrodestra i cui partiti tradizionali, però, sono rimasti fuori dalla competizione. In questi giorni si sono moltiplicate le indicazioni di voto che dividono soprattutto il centrodestra che sembra andare in ordine sparso. Infatti, dopo la decisione del Psd’Az di Sassari di lasciare liberi i propri iscritti a “votare secondo coscienza”, arriva un segnale anche dai Riformatori e da Fortza Paris che, dopo aver appoggiato al primo turno Mariolino Andria, sono pronti a sostenere Campus.

Nonostante lo sfogo post-elettorale di Andria, scettico sull’opportunità di sostenere al ballottaggio “chi ci ha sputato in un occhio”, Vincenzo Corrias dei Riformatori e Antonio Cardin di Fortza Paris dicono a chiare lettere che “il progetto civico di Nanni Campus è in linea con l’esigenza, sempre sostenuta dai due partiti, di discontinuità con la passata amministrazione di centrosinistra”. Di parere opposto la scelta di Èvviva Sassari, lista civica che guarda a sinistra e all’autonomismo, in lizza al primo turno con candidata sindaca la docente del dipartimento di Agraria, Marilena Budroni. “Non consegniamo Sassari alle destre”, chiede la nuova forza extra-consiliare. “Sassari è in bilico tra una destra camuffata da liste civiche e un centrosinistra opaco e in affanno”, onoreremo il patto con i nostri elettori, fondato su una visione alternativa di società, ma per responsabilità verso la città e volendo bloccare l’avanzata delle destre abbiamo incontrato Brianda”. Dal faccia a faccia sono emerse “differenze sostanziali e l’impossibilità di un accordo politico”. Nessun apparentamento, dunque: “Ciò nonostante, in questo momento bisogna scegliere di stare dalla parte della città e domenica agiamo secondo coscienza”.

Domenica ci sarà il ballottaggio anche a Monserrato, dove in corsa per la carica di primo cittadino ci sono Tomaso Locci e Valentina Picciau.