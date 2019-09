C’è anche Christian Solinas nel gruppo dei dieci governatori che a Milano stanno partecipando a ‘L’Italia vera batte l’Italia delle poltrone’, iniziativa organizzata da Matteo Salvini contro il Conte bis, ovvero il nuovo Governo formato da Pd e M5s in seguito alla crisi politica aperta dallo stesso ex ministro dell’Interno (ci sono anche due sardi: i neosottosegretari Giulio Calvisi e Alessandra Todde). La manifestazione è in corso all’hotel Leonardo Da Vinci, alla perferia del capoluogo lombardo (nella foto).

Nel parterre cinquecento amministratori, “poi abbiamo dovuto chiudere gli accrediti per ragioni di spazio”, ha detto Stefano Locatelli, responsabile degli Enti locali nel partito. Tra i governatori, oltre Solinas ci sono Attilio Fontana (Lombardia), Luca Zaia (Veneto), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Vito Bardi (Basilicata), Giovanni Toti (Liguria), Maurizio Fugatti (provincia autonoma di Trento), Alberto Cirio (Piemonte), Marco Marsilio (Abruzzo) e Donato Toma (Molise).