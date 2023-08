Regionali 2024, Soru pronto a correre: “Il candidato si sceglie con le Primarie”

Renato Soru non esclude di presentarsi nuovamente alle Regionali sarde di febbraio 2024. L’ex governatore lo dice in un’intervista a La Nuova Sardegna. Il fondatore di Tiscali indica poi la strada per scegliere il candidato di coalizione e parla di “Primarie, che fanno parte del Dna costitutivo del centrosinistra”.

Soru non chiude la porta all’M5s, anzi: anche per l’ex presidente della Regione lo schieramento su cui puntare per conquistare Villa Devoto è l’allargamento al partito di Giuseppe Conte, oltre che alle associazioni e ai movimenti che si riconosceranno nel programma. Un cammino, quello verso il voto di febbraio, che Pd, M5s, Progressisti e alleati hanno cominciato il 7 luglio scorso, con la prima riunione e diciannove sigle firmatarie di un documento.

Soru ha elencato i possibili temi di una sua candidatura. Quindi ecco la scuola per costruire “una società della conoscenza”. Sulle energie rinnovabili ha detto che “la Sardegna deve prendersi la leadership della transizione ecologica”. Sull’intelligenza artificiale, Soru ha sottolineato che “è un’enorme opportunità, anche se la previsione in Italia è la cancellazione di nove milioni di posti di lavoro”.

Questa l’idea sul turismo che per Soru “significa trasporti, sostenibilità, governo del territorio, cultura, competenze nelle lingue, infrastrutture materiali e immateriali, un sistema sanitario efficiente, un sistema idrico integrato, buona gestione dei rifiuti, strade pulite, prevenzione e gestione degli incendi: cose che servono a costruire una Sardegna migliore, del benessere e della qualità della vita, nella quale i primi a stare bene siamo noi. A quel punto sarà più facile portare i turisti, ben al di là di una bella cartolina. Ripensiamo le politiche del turismo insieme alle comunità e agli operatori”.

La candidatura di Soru, se ci sarà realmente, è destinata a sparigliare il campo del centrosinistra, dove l’M5s ha proposto la candidatura della deputata Alessandra Todde, ma in corsa c’è pure il sindaco di Quartu, Graziano Milia. Che alle Primarie, a differenza di Soru, non è affatto interessato.