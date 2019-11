Dopo l’incontro di ieri a Villa Devoto coi vertici della Qatar Foundation, il presidente della Regione Christian Solinas ha accettato l’invito di andare a visitare l’ospedale Mater Olbia. “È una struttura sanitaria importantissima per tutta la Sardegna. Un polo d’eccellenza che vogliamo diventi un punto di riferimento in tutta Europa soprattutto nel campo della ricerca – ha detto il presidente della Giunta regionale al termine del sopralluogo -. In particolare su patologie come diabete, beta talassemia e Sla“. Solinas è andato assieme all’amministratore delegato dell’Investments Endowment della Qatar Foundation, Rashid Fahad Al-Naimi, con cui aveva avuto un faccia a faccia ieri a Cagliari per discutere di nuovi investimenti del paese arabo in Sardegna. “Sono venuto qui per constatare i grandi progressi fatti in pochi mesi di attività e per dare un segnale concreto di apprezzamento per l’impegno profuso, in termini di investimenti e di prospettive di occupazione per tutta l’Isola, dalla Qatar Foundation”. Durante la visita all’ospedale olbiese il governatore ha messo in risalto “l’elevato livello dei dispositivi medici di ultima generazione a disposizione dei pazienti”.

