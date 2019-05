Un’alleanza tra Sardegna e Liguria per migliorare l’offerta turistica e accelerare verso politiche di destagionalizzazione. È la volontà emersa durante il Forum del lusso possibile organizzato da Federagenti a Porto Cervo. Durante i lavori si è parlato di turismo ma anche di politica. L’ha fatto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, che non si è sottratto a un commento sui risultati elettorali e sul suo progetto di un movimento in grado di rivitalizzare l’area politica finora occupata in particolare da Forza Italia. “Sì – ha detto Toti – dobbiamo destagionalizzare il centrodestra per renderlo più competitivo e coerente con un nuovo modello di sviluppo che un paese profondamente cambiato, più di quanto lo sia stato la politica, richiede e rende una scelta obbligata”.

Toti, in sintonia con il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha affrontato il problema di un nuovo sistema turistico che si basi su “istituzioni che facciano le istituzioni ma anche su imprese che abbiano il coraggio di investire”. Solinas rispondendo alla provocazione del presidente di Federagenti, Gian Enzo Duci, ha rimarcato come per la Sardegna il cambio di un modello di sviluppo rivelatosi fallimentare rappresenti un’emergenza e debba essere disegnato per attrarre persone e capitali, sfidando il mercato turistico dei “non luoghi” con una proposta basata su un territorio, come è quello sardo, che detiene un quinto del patrimonio turistico archeologico italiano con eccellenze in gran parte sconosciute.

Inevitabile durante il forum un’attenzione particolare al tema dei trasporti per raggiungere la Sardegna. In proposito Achille Onorato, Ceo del Gruppo Moby, nel plaudire allo sforzo di destagionalizzazione, ha sottolineato come in quest’ottica anche nel trasporto sia da penalizzare la logica del “mordi e fuggi” di gruppi che abbandonano la Sardegna nella bassa stagione per spremere l’isola solo nei mesi in cui collegarla è remunerativo. “Chi vuole venire in estate – ha detto Onorato – deve assicurare il servizio anche in inverno” e da questo assunto dovrà muovere la nuova formulazione della convenzione nella cui elaborazione dovrà essere riconosciuto un ruolo prioritario della Regione Sardegna. “Programmazione e guida delle eccellenze, cogliendo la domanda di filiere anche nuove del turismo, considerando che nel mercato non esistono progetti stagionali, ma almeno annuali”. Questa la linea espressa da Pietro Paolo Giampellegrini, segretario generale della Giunta ligure.