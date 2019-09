“Sono sconcertanti e gravissime le dichiarazioni dell’assessore Mario Nieddu sui sindacati confederali che hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori Aias per il prossimo 7 ottobre“. Lo scrivono in una nota i segretari regionali della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil. È successo che “a margine di una conferenza stampa alla quale era presente anche il presidente della Regione, Christian Solinas“, il titolare della Sanità “nervoso, forse perché nei fatti inconcludente sulla vertenza Aias, descrive come ‘sedicenti’ le organizzazioni sindacali”.

La nota è stata firmata da Roberta Gessa, Davide Paderi e Fulvia Murru, i quali non solo non usano mezzi termini per bollare l’azione politica dell’esponente della Giunta, ma gli servono un duro contrattacco. “Anziché preoccuparsi di trovare una soluzione e rispondere alla disperazione dei lavoratori e al forte appello del Prefetto, Nieddu sceglie l’insulto. Questi scivoloni sono boomerang che tornano indietro e qualificano e rivelano stile e cultura democratica”. I tre segretari sottolineano ancora: “Andiamo avanti senza timore, neppure di insulti da nervosismo politico. Era ovvio che Nieddu su Aias sarebbe stato imbrigliato da logiche assurde e così la realtà lo sta condannando a non decidere o incidere per niente”.