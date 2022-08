Liste M5s: tutti i candidati nell’Isola tra fedelissimi, uscenti e militanti

Giochi elettorali chiusi anche per gli M5s sardi. Dopo la definizione delle liste nei collegi plurinominali, dove per essere eletti conta la posizione in lista, il partito di Giuseppe Conte ha deciso anche i candidati nelle circoscrizioni uninominali, dove le sfide tra aspiranti parlamentari sono dirette.

Per la Camera nel collegio del Nord Sardegna (Sassari e Gallura) si presenta alle urne il deputato uscente Mario Perantoni; a Nuoro-Oristano-Ogliastra, il senatore uscente Emiliano Fenu; Mauro Congia nella Cagliari Città Metropolitana; Loredana La Barbera nel collegio Sulcis-Medio Campidano. Per il Senato, nella circoscrizione uninominale del Nord Sardegna il candidato è Marcello Cherchi; nel Sud Sardegna la sindaca dimissionaria di Assemini, Sabrina Licheri.

Sul proporzionale, le liste sono state fatte in base alle Primarie. La capolista alla Camera è la viceministra Alessandra Todde, presidente del movimento, al Senato davanti a tutti c’è il senatore uscente Ettore Licheri, anche lui fedelissimo di Conte come la Todde.

Per Palazzo Madama, la seconda in lista è ancora l’ex sindaca Licheri. Poi ecco l’ex vicesindaco di Carbonia, Gianluca Lai. E ancora Marcello Cherchi, Antonietta Congiu e Michelangelo Serra. Per la Camera, dietro la capolista Todde c’è di nuovo il senatore uscente Fenu. La terza è Susanna Cherchi, quarto il deputato uscentePerantoni. Candidati supplenti sono Maria Rosaria Calascibetta, Luciano Congiu e Gianluca Mandas.