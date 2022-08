Voto di settembre, la lista M5s nell’Isola: casella d’oro a due uscenti fedelissimi di Conte

La viceministra Alessandra Todde e il senatore uscente Ettore Licheri, entrambi fedelissimi di Giuseppe Conte, sono i due M5s sardi che viaggiano verso la rielezione sicura alle Politiche del 25 settembre. Licheri sarà capolista al Senato, la Todde alla Camera. E in entrambi i casi i due esponenti dell’M5s dovrebbero riuscire a conquistare un seggio.

Così ha deciso il Movimento Cinque Stelle al termine delle Parlamentarie a cui sia Licheri che la Todde si erano candidati, ma per entrambi, su volontà di Conte, è scattato l’inserimento prioritario in lista, ciò che alla fine creerà qualche malumore tra i grillini, visto come funziona la legge elettorale.

Dietro Licheri, per il Senato correrà Sabrina Licheri che ha chiuso le Parlamentarie incassando un ottimo risultato: la sindaca dimissionaria di Assemini ha preso 1.325 voti. Nettissimo distacco per il terzo in lista, l’ex vicesindaco di Carbonia, Gianluca Lai (321 preferenze). Sono candidati supplenti sono Marcello Cherchi (319), Antonietta Congiu (1.037) e Michelangelo Serra (283).

Per la Camera, come detto, sarà capolista la Todde che come Licheri entra pure nella lista di Conte. Al secondo posto c’è il senatore uscente Emiliano Fenu (856 voti), al terzo Susanna Cherchi (760), al quarto il deputato uscente Mario Perantoni (590). Candidati supplenti sono Maria Rosaria Calascibetta (300), Luciano Congiu (424) e Gianluca Mandas (261).

La Todde, come annunciato dalla stessa viceministra, sarà capolista pure nel collegio plurinominale Lombardia 2, sempre per Montecitorio. Lo annuncia la stessa esponente del Governo che si dichiara “molto orgogliosa”. E lo fa anche da vicepresidente del movimento. “Non posso non dedicare un pensiero alla mia terra. Rappresentare la Sardegna è per me l’onore più grande, dopo tre anni di governo in cui ho cercato di dar voce ad un territorio da sempre penalizzato e che deve avere tutte le possibilità di esprimere il grande potenziale che ha. Non siamo e non dobbiamo essere cittadini di serie b – aggiunge la Todde -, anche se a volte saremmo forzati a crederlo”.

Per la viceministra “da oggi comincia la sfida più difficile: abbiamo un mese di campagna elettorale durissima tra la gente, nelle città, casa per casa. Abbiamo il programma più coerente, quello più ricco, dove al centro ci sono le persone, l’ambiente, le imprese, i diritti. L’ho sempre detto e lo ribadisco: sono una combattente e continuerò a combattere per dar voce a chi voce non ha. Come farà tutta la nostra comunità 5stelle. Ancora una volta. Insieme. Perché siamo dalla parte giusta”.

Mancano adesso la lista dei candidati nei collegi uninominali della Sardegna, quelli dove vince chi prende più voti. Le sfide sono secche e possono partecipare anche i partiti regionali che a livello nazionale non raggiungerebbero mai lo sbarramento del 3 per cento. Nell’Isola gli uninominali sono quattro alla Camera e due al Senato.